Bannon op FN-congres: "De geschiedenis staat aan onze kant"

Maar de tijden veranderen, meent Bannon, de populistische partijen zijn in opmars. "De geschiedenis staat aan onze kant", zei hij herhaaldelijk aan het FN-publiek: "Jullie zijn deel van een beweging die groter is dan Italië, groter dan Polen, groter dan Hongarije." Niet toevallig noemt Bannon die landen. Hij is al een tijdje in Europa, waar hij opdook in Italië en in Zwitserland. Daar ontmoette hij onder anderen politici van Alternative für Deutschland, de rechts-radicale Duitse partij. Bannon heeft duidelijk ambities buiten de VS, in een interview met The New York Times zegt hij dat hij "de infrastructuur probeert te zijn voor de globale populistische beweging."