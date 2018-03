Nederlandse politie vindt werkende (verborgen) camera in kleedkamer sauna

Ook van de sauna in Nederasselt doken er beelden op, waarna de eigenaar een klacht indiende. Op de filmpjes is te zien hoe klanten zich omkleden in de kleedkamer.

De politie ontdekte nu een nog werkende camera in de kleedkamer van die sauna. De camera en het bijhorende computersysteem zijn in beslag genomen. Daarnaast vond de politie ook drie andere camera's, die tijdens de huiszoeking niet meer in werking waren. Ook die werden in beslag genomen.