De Backer over voyeuristische video's: "Privacycommissie en politie moeten dit tot op het bot uitzoeken"

De beelden doken op in Nederland, maar er zijn ook beelden bij die wellicht gefilmd zijn in de sporthal van de Hogeschool Gent. "Stiekem iemand filmen kan niet. Nooit. Als vrouwen dan nog eens stiekem in intieme sfeer worden gefilmd ben ik extra verontwaardigd. Dit is echt degoutant."

Met de nieuwe Europese privacywetgeving krijgen burgers meer rechten en kunnen beelden sneller offline worden gehaald, zegt De Backer in een persbericht: "The right to be forgotten is een belangrijk recht. We versterken dit recht en verplichten bedrijven het rigoureus toe te passen. In dergelijke gevallen speelt het een cruciale rol om beelden te verwijderen en de privacy van mensen beter te beschermen. Mensen die zich vandaag herkennen op de beelden, kunnen een klacht indienen bij de privacycommissie en de politie."