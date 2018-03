De "lente" is in het land en daar zijn de bronstige padden die uw hulp kunnen gebruiken

Door de aanhoudende winter zijn de meeste amfibieën wat langer in hun winterslaap gebleven, maar dezer dagen schieten ze massaal wakker en hebben ze slechts één doel: naar vijvers en sloten trekken om er een partner te zoeken en eitjes af te zetten. Vaak hebben de vrouwtjespadden daarbij al een mannetje op hun rug als ze nog onderweg zijn naar het water. Het is echter een hachelijke onderneming, omdat heel wat onder hen een (drukke) verkeersweg moeten oversteken.

Vrijwilligers helpen de padden met raap- en schermacties. Bij een raapactie wordt op stap gegaan met een emmer en zaklamp in de hand. Bij schermacties worden op voorhand schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren de "vallen" en zetten de diertjes veilig over naar de andere kant van de weg. Vorig jaar werden maar liefst 173.000 amfibieën gered.

Vertragen tot 30 km/u = levens redden

Dit weekend zijn er alvast twee "topavonden" waarbij in grote getallen de tocht wordt aangevat. De paddentrek vat aan rond schemerduister (19-19.30 uur) en stopt rond middernacht. Natuurpunt doet ook een warme oproep naar automobilisten toe: wie een verkeersbord voor overstekende amfibieën ziet, mindert best zijn snelheid tot maximaal 30 km/u. Bij lagere snelheden kunnen padden, kikkers en salamanders beter opgemerkt én ontweken worden.



Bij hogere snelheden is er het aanzuigeffect. "Door de luchtverplaatsing van het voorbijrazende verkeer worden de amfibieën tegen de onderkant van de auto aangezogen en belanden vervolgens groggy op de weg, waarna ze alsnog aangereden worden", verduidelijkt expert Dominique Verbelen. Het avontuur eindigt vaak in de zogenoemde "platte dood". Vrijwilligers telden vorig jaar 10.460 slachtoffers.



Wie de komende dagen de amfibieën wil helpen overzetten, raadpleegt best deze link.