Historisch brons voor bijna blinde skiester Eléonor Sana (en zus) op Winterspelen

Sana is 20, komt uit Waals-Brabant en is zo goed als blind geboren. Bij het skiën wordt ze gegidst door haar zus Chloé. Die draagt fluorescerende kledij en skiet enkele meters voorop. Via een communicatiesysteem staan ze ook met elkaar in contact. De twee horen tot de beste ski-duo's ter wereld.

Ze is de eerste vrouw die ons land een medaille schenkt op de Paralympische Winterspelen. Voor de enige medaille die ons land tot dusver had gewonnen, moeten we terug naar Lillehammer in 1994. Toen won Willy Mercier een bronzen medaille in de super-G.



Eléonor Sana treedt in Pyeongchang ook aan in de slalom, de reuzenslalom, de super-G en de super-combiné.