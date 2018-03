Hogeschool Gent dient klacht in: mogelijk naakte vrouwen gefilmd in sporthal

Gisteren postte de Nederlandse NOS-journalist Joost Schellevis enkele foto’s van een douche en kleedkamer op Twitter, met de vraag of iemand dit beeld herkende. De journalist deed dat binnen zijn onderzoek naar een voyeuristisch internetforum in Nederland. Op die website staan foto’s en video’s van stiekem gefilmde vrouwen terwijl ze zich omkleden of douchen in een sauna, kleedhokje of zwembad.

Does anybody recognize this shower room? ( https://t.co/hF575wx88O ) A man hides behind a door to film showering women and publish them on the web. Please RT pic.twitter.com/FXsDoUpMu2

Op het forum staan ook video’s van gehackte bewakingscamera’s of gestolen smartphones waarop onder meer naakte mensen te zien zijn die seks hebben. De filmpjes zijn geüpload door anonieme gebruikers op een forum dat makkelijk terug te vinden is en waarop iedereen zich kan registreren.

Mogelijk ook beelden uit Gent

Nu blijkt dat de beelden die de Nederlandse journalist getweet heeft, mogelijk gemaakt zijn in de kleedkamer van een sporthal in de Hogeschool Gent. Een bezoeker van het sportcomplex herkende de doucheruimte op de foto's. Daar is dus mogelijk een filmpje gemaakt waarop een naakte vrouw te zien is.

De HoGent heeft daarom beslist om klacht in te dienen tegen onbekenden. "Als HoGent staan we een beetje machteloos als er zo'n beelden gemaakt worden door wie ook," zegt woordvoerder Johan Persyn. "Het enige wat wij konden doen is een klacht indienen. Daarnaast hebben we aan onze zaalwachters gevraagd om alles goed te controleren, kijken of er nergens camera's bevestigd zijn. Ze moeten de privacy van onze bezoekers zo veel mogelijk garanderen."

Maar is het 100 procent zeker dat de beelden op het internetforum gedraaid zijn in de sporthal van de Hogeschool Gent? "Dat zou kunnen, maar helemaal zeker zijn we natuurlijk niet," zegt Persyn. "Dat moet de politie onderzoeken." Politie en parket zullen een onderzoek starten.