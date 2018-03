Iraanse VUB-professor Djalali: "Voor Iran is het beter dat ik sterf door ziekte dan door executie"

Djalali voelt zijn gezondheid in de Iraanse cel achteruit gaan. Hij vreest dat hij ernstig ziek is, en misschien een tumor heeft, maar naar het ziekenhuis wordt hij niet overgebracht. "Ik weet niet waarom ze weigeren om mij naar het ziekenhuis te brengen. Waarschijnlijk is het voor hen beter dat ik in de gevangenis sterf dan dat ze mij moeten executeren", zegt hij. Zijn advocaat bevestigt dat: "Ik denk dat ze mijn cliënt niet willen executeren, maar dat men gewoon de simpele oplossing zal hanteren en hem gewoon wil laten sterven in de gevangenis."

"Ik voel me absoluut niet goed. Ik ben 23 kilo vermagerd", zo begint het telefoongesprek van Djalali met zijn advocaat Zouhaier Chihaoui. De voorbije drie maanden viel de Iraanse professor zo'n 12 à 13 kilo af. Toen hij in 2016 in Iran werd opgepakt op verdenking van spionage woog hij nog 81 kilogram, nu slecht 57.

In het telefoongesprek met zijn advocaat zegt Djalali nog dat hij zijn kinderen niet mag zien, ook niet op Skype, wellicht op vraag van de Iraanse veiligheidsdiensten. Er is ook een controversiële video van hem verschenen waarop hij dingen bekent, maar die is vals, zegt zijn advocaat. "Die bekentenis was uiteraard vals en heeft geen waarde. De context was heel duidelijk: het gaat hier om psychologische foltering. Men had hem beloofd om hem vrij te laten, zodat hij opnieuw zijn kinderen zou kunnen zien, maar dat is niet gebeurd." De opname is ook gemonteerd, zegt Djalali.

Volgens Djalali is het regime er ook voor beducht dat er mensen foto's zouden nemen of contact zouden zoeken als hij buiten de gevangenismuren zou komen.

Wanneer Chihaoui vraagt hoe het staat met zijn proces bij het Hooggerechtshof, antwoordt Djalali dat het in zijn zaak niet draait om de wet. "Ik word opgeofferd, om politieke of andere redenen. " Djalali zegt nog dat ze niet de nodige documenten tegen hem hebben om hard te maken waarvan ze hem beschuldigen. Hijzelf zou ook de nodige bewijzen hebben om zijn onschuld te staven.

De advocaat vraagt Djalali ook of hij vindt dat België (Reynders) en Europa (Mogherini) meer druk zouden moeten zetten op Iran. Daarop klinkt het volmondig "of course." België en Europa zouden de zaak van dichterbij moeten volgen en in meer detail moeten toezien op de documenten die in de zaak worden gebruikt, vraagt Djalali nog. België heeft een bijzondere rol als centrum van Europa, en moet zich rechtstreeks tot de Iraanse president richten, klinkt het. Zijn advoaat zegt daarover: "We vragen aan Reynders en Mogherini om de beslissing van de VN (die verzoekt Djalali vrij te laten) te laten respecteren, we vragen geen cadeaus."

Intussen geeft Djalali de hoop niet op: "Ik denk dat het mogelijk is dat ik op een dag vrijkom." Hij hoopt dat het Iraanse gerecht op een dag zal inzien dat het een fout maakt, en de zaak zal rechtzetten. Djalali is sinds kort ook Zweeds staatsburger geworden, maar het is volgens zijn advocaat niet duidelijk of dat veel kan helpen.