Japanners herdenken verwoestende aardbeving en tsunami van 7 jaar geleden

Op vrijdag 11 maart 2011 om 14.46 uur vond één van de zwaarste aardbevingen ooit plaats voor de kust in het noorden van Japan (foto bovenaan Mainichi Shimbun). De beving had een kracht van 9.1 en was de zwaarste ooit geregistreerd in Japan. Een uur later kwam een tsunami aan land met golven tot 40 meter hoog. De tsunami trok een spoor van vernieling tot 10 kilometer landinwaarts.

Ook in de kerncentrale van Fukushima liep het daardoor fout. De generatoren die de kernreactoren koel moesten houden vielen uit. Er volgden explosies van waterstofgas. Experts proberen al enkele jaren met de hulp van een zogenoemde "ijsdam" het insijpelende grondwater uit de bergen tegen te houden. Maar studies tonen aan dat ze daar tot nu toe maar gedeeltelijk in zijn geslaagd. We zetten de spectaculaire beelden van toen nog eens op een rij.