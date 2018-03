KU Leuven onderzoekt fraude met wetenschappelijke afbeeldingen

De universiteit zou momenteel een twintigtal papers uit de periode 1999 tot 2013 onderzoeken nadat er melding gemaakt werd van manipulatie. Onderzoekers zouden foto's en afbeeldingen van experimenten die in die papers gebruikt werden, met Photoshop bewerkt hebben om zo hun onderzoek makkelijker te kunnen bewijzen.

"Elke publicatie waarin er gemanipuleerd wordt met de data of met de beelden is er één te veel", reageert Chris Van Geet, vicerector van de KU Leuven. Helaas komt dit soort fraude tegenwoordig wel vaker voor omdat foto's en beelden op de computer nu veel makkelijker te bewerken zijn.

De papers die op dit moment worden onderzocht, zijn publicaties waar onderzoekers van de KU Leuven aan meegewerkt hebben. Maar of zij zelf verantwoordelijk zijn voor de fraude, is nog niet duidelijk. "De publicaties waar het nu over gaat, zijn namelijk publicaties waar ook buitenlandse medewerkers op staan", zegt Van Geet. Ze wil het onderzoek afwachten voor iemand met de vinger te wijzen.

De universiteit heeft intussen al wel twee publicaties teruggetrokken, één werd officieel gecorrigeerd.