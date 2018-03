Vrienden en familie nemen afscheid van oud-wielerjournalist Mark Vanlombeek

"Hij stak sportquizzen in elkaar, imiteerde op familiefeesten Maurice Dieudonné, de toenmalige Jan Wauters, en liep met een namaakmicrofoon over straat om toevallige passanten te interviewen", vertelde Ivan Sonck. "Vanuit de Ronde van Frankrijk belde hij dagelijks naar zijn echtgenote en hij was vol attentie voor zijn twee kinderen en vijf kleinkinderen."



Van die andere VRT-collega, Mark Uytterhoeven, werd een brief voorgelezen die hij enkele weken geleden nog aan Vanlombeek had geschreven: "Jij hebt mijn leven veranderd door me het studioprogramma over de Wereldbeker 1990 te laten presenteren, jij hebt me mijn allereerste programma gegeven. Een krant schreef: "Marc Van Der Linden en Marc Degryse, het beste duo Marken op televisie, ná Uytterhoeven en Vanlombeek." Dat hebben wij betekend."