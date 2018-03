Het aantal lingeriewinkels in België is sinds 2006 gedaald van 982 naar 650. Belangrijkste oorzaak is de onlineverkoop. Om de meerwaarde van een lingerieverkoper in de kijker te zetten, organiseert sectororganisatie Fedelin voor het eerst een lingerieweek. Ondergoed moet comfortabel zitten dan dan is passen noodzakelijk.