"Beste Darya Safai: Mijn papa heeft me liever met een hoofddoek. Maar ik mag vrij kiezen"  

Beste Darya Safai, Ik werd zaterdag wakker, greep naar mijn gsm en las het eerste wat VRT NWS me te bieden had: uw opiniestuk. Ik lees wel vaker van die opiniestukken die lichtjes lachwekkend zijn, maar ik breek mijn hoofd er dan niet over en verslind gewoon verder het nieuws. Het lezen van uw opiniestuk vond ik niet lichtjes lachwekkend, ik vond het ronduit belachelijk en bij een bepaalde uitspraak werd ik helemaal getriggerd. Die uitspraak luidt: “Wie het toch aandurft om het gebod te negeren, riskeert niet alleen een definitieve breuk met de familie. Velen worden beledigd op straat. Ook weer uit schrik om uit de gratie van de gemeenschap te vallen, en om later geen huwelijkspartner te vinden.” Ik besloot om er mijn hoofd deze keer wel over te breken. Ik zal mezelf misschien eerst even kort voorstellen, te beginnen bij de meest belangrijke en meest relevante eigenschap van een meisje hier in het Westen anno 2018. Ik draag geen hoofddoek. U kunt zich nu ongetwijfeld een beeld van me vormen, ik draag geen hoofddoek dus ik ben vrij, niet onderdrukt, uiterst gelukkig en natuurlijk een megageïntegreerd persoon! Voor de rest (eigenlijk irrelevant want u weet al dat ik geen hoofddoek draag) ben ik een achttienjarig meisje met Marokkaanse roots en gelovend in Allah en in de islam. Ik heb vijf zussen, waarvan er drie een hoofddoek dragen (de arme zussen, kunt u ze alstublieft bevrijden van de onderdrukking?). Mijn papa is erg praktiserend en zou me liever met een hoofddoek zien, maar hij laat de keuze nog steeds bij mezelf. Hij respecteert mijn keuze, ziet me nu niet anders en behandelt me nog steeds met evenveel vaderlijke liefde. “Amai, hoe kan dit? Een praktiserende moslimvader die zijn dochter nog steeds accepteert wanneer zij geen hoofddoek draagt??”, hoor ik u al denken. Wel, mevrouw Darya, dit komt namelijk omdat een hoofddoek een persoon niet maakt noch kraakt. En dat zouden politici met verstand moeten weten.

“Wie het toch aandurft om het gebod te negeren, riskeert niet alleen een definitieve breuk met de familie.” Een vrij tot zeer vreemde uitspraak waarvan ik me oprecht afvraag waar deze vandaan komt. Hoeveel meisjes hebt u al moeten opvangen omdat hun familie heeft gebroken met hen? Ik zou dit wel eens graag willen weten. Ik ben niet verbannen uit mijn familie en wees er maar zeker van dat dit nooit zal gebeuren. Het zou goed kunnen dat je in Iran een definitieve breuk met de familie riskeert, maar wij leven gelukkig in België en misschien moet u in uw achterhoofd houden dat Iran een verkeerd referentiepunt is. “Velen worden beledigd op straat”. Stel het u eens voor: “Yousra je draagt geen hoofddoek, je bent een hoer en je zondigt!”. Natuurlijk mevrouw Darya, natuurlijk gebeurt het dagdagelijks dat de moslimgemeenschap de meisjes zonder hoofddoek op straat beledigt (sarcasme druipt ervan af by the way). Want hoe vaak hebt u de moeite genomen om door de Abdijstraat of de Turnhoutse baan te wandelen om te observeren? Hoe vaak hebt u die meisjes beledigd zien worden? Ik zal u eens vertellen welke meisjes beledigd worden op straat. Die meisjes die wél een hoofddoek dragen. Die meisjes die zich gewoon willen integreren in de maatschappij, maar worden bestempeld als niet integrerend omwille van hun hoofddoek. Die meisjes worden beledigd op straat niet door de moslimgemeenschap, maar door de Belgische maatschappij. Als u zich echt bekommert om de onderdrukking en om meisjes die beledigd worden, pak het probleem aan door zij die een hoofddoek dragen niet te onderdrukken, ze te verplichten die uit te doen en ga het probleem aan door er voor te zorgen dat ze als volwaardig in deze maatschappij worden geaccepteerd.

“Ook weer uit schrik om uit de gratie van de gemeenschap te vallen, en om later geen huwelijkspartner te vinden.” Ik heb noch schrik om uit mijn gemeenschap te vallen noch schrik om later geen huwelijkspartner te vinden. Even een reminder dat we in de 21e eeuw leven en dat het niet krioelt van strikt conservatieve mannen die bij het zoeken van een huwelijkspartner ‘hoofddoek’ in hun zoekbalkje ingeven. Als u wat meer uw ogen zou openen, zou u zien dat er de dag van vandaag veel gemengde huwelijken bestaan en dat er ook moeders en vrouwen zonder hoofddoek rondlopen die geen hoeren worden genoemd. U maakt zich meer druk over de hoofddoek dan de moslimgemeenschap zelf. De hoofddoek is een miniem, oppervlakkig deelaspect van de islam. Ons geloof houdt zoveel meer in. Wat me in uw opiniestuk opviel, was dat u het had over waarden die het leven hier zo mooi maken. U vernoemt één van die waarden, namelijk: scheiding van kerk en staat. Ik denk dat het leven hier pas mooi zou zijn als die waarde ook effectief zou worden toegepast, als de staat zich met statelijke en politieke zaken zou bezig houden zonder zich al te druk te maken over het religieuze leven in de maatschappelijke sfeer. De hoofddoek is een religieuze, individuele keuze, een keuze die de staat niet lastig valt. Dus de staat hoeft die religieuze, individuele keuze ook niet ten lastig te vallen. Ook heeft u het over het wij-zij denken dat de hoofddoek zogezegd creëert, maar het feit dat u hen als anders bestempelt en niet passend in de maatschappij, dat feit creëert pas een wij-zij denken.

