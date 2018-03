Supporter van Beerschot zwaargewond naar ziekenhuis na val van tribune

Na afloop van de wedstrijd - die gewonnen werd door Cercle Brugge - is een supporter van Beerschot van een tribune naar beneden gevallen. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Naar verluidt zouden supporters van Beerschot op de tribunes zijn gekropen, nadat ze werden uitgedaagd door supporters van Cercle.

"De man is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet kritiek", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. "Er was meteen een dokter ter plaatse, maar de man is wel even buiten bewustzijn geweest."