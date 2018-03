Erdogan wil Turks offensief verruimen naar andere Koerdische steden, zoals Kobani

Ankara lanceerde op 20 januari een militair offensief in Afrin in het noordwesten van Syrië om er de Koerdische militie YPG te verjagen. Die Koerdische militie, een bondgenoot van de VS in de strijd tegen IS, is voor Ankara een terreurorganisatie, gelinkt aan de PKK.

Erodgan wil offensief uitbreiden in richting van grens met Irak

En het zal niet bij Afrin blijven, beweert de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In een toespraak voor aanhangers van zijn AKP-partij in het zuiden van Turkije zei hij dat de operatie tegen de YPG in Afrin zal uitbreiden in de richting van de Iraakse grens, in het bijzonder naar de symbolische Koerdische stad Kobani.

"Eenmaal Afrin van de terroristen is opgekuist, kuisen we ook Minbej, Aïn al-Arab (de Arabische naam van Kobani), Tal Abjad, Ras al-Aïn en Kamishli op". Kobani heeft een symbolische betekenis: de YPG slaagden er in 2015 na intense gevechten in om de stad te heroveren op IS.