Twee miljoen kinderen in Congo dreigen van honger te sterven

In de Kasaï alleen al dreigen 300.000 kinderen van honger te sterven, zei Bettina Luescher van het Wereldvoedselprogramma van de VN, geciteerd door al-Jazeera. De zender verwijst als oorzaak naar de onrust in het land tengevolge van inter-etnisch geweld en het protest tegen president Joseph Kabila.

In Congo zijn er door het geweld in totaal 4,5 miljoen mensen ontheemd geraakt, aldus de VN. Op 13 april vindt er in Genève een donorconferentie plaats. Eerder dit jaar hebben de VN gezegd dat zij 1,68 miljard dollar zoeken om de steeds erger wordende humanitaire crisis in het Midden-Afrikaanse land aan te pakken.