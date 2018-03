Urenlange storing bij Nederlandse bank ABN Amro na DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met dataverkeer, zodat de server overbelast raakt.

De problemen bij ABN Amro begonnen rond 20 uur. Volgens een woordvoerder had de bank rond 0.30 alle systemen weer "up and running". De bank onderzoekt waar de aanval vandaan kwam.

De woordvoerder benadrukt dat geen sprake was van een hack en dat de veiligheid van de digitale en mobiele diensten niet in het geding is geweest.