Na het zoveelste voedselschandaal zoeken consumenten andere manieren om vlees te kopen omdat ze de tussenschakels in de vleesproductie niet meer vertrouwen. Op veel plaatsen hebben boeren de hele productie zelf in handen genomen. In de zogenoemde korteketen kweekt de boer het dier op en verkoopt ook zelf het vlees. Het Journaal beocht de Sil-somhoeve in Kortenberg.