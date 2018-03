In het Nouabalé-Ndoki park in Congo heeft gorilla Mekome haar 5e jong gebaard. Specialisten denken dat de baby amper een week oud is. Babygorilla's klampen zich 2 tot 3 jaar vast aan hun moeder. Westelijke laaglandgorilla's zijn met uitstreven bedreigd, naar schatting leven er nog 100.000 in het wild. Van alle baby's die Mekome op de wereld zette, werd slechts eentje volwassen.