16 mensen sterven door blikseminslag in kerk in Rwanda

In de kerk waren Zevende-dags Adventisten samengekomen. De bliksem sloeg in rond de middag. "Er zijn ook 140 mensen gewond geraakt en afgevoerd naar de spoeddiensten van ziekenhuizen en hulpcentra. Volgens de artsen waren 3 van hen in kritieke toestand, maar ze zouden aan de beterhand zijn", vertelt Habitegeko François, een plaatselijke burgemeester in het district Nyaruguru, aan het Franse persbureau AFP.

De meerderheid van de gewonden is intussen naar huis mogen terugkeren en zijn opnieuw bij hun familie. Volgens François is er in dezelfde regio vorige vrijdag een zelfde soort incident geweest. Toen sloeg de bliksem in op een groep van 18 leerlingen. Eén van de leerlingen kwam daarbij om.