Begin van einde van Castro-tijdperk in Cuba: Cubanen naar de stembus

De stembusgang vindt niet toevallig vandaag plaats, op de 57e verjaardag van de mislukte Amerikaanse invasie in de Varkensbaai. Cuba beschouwt die dag als de eerste nederlaag van het "yankee-imperialisme" in Latijns-Amerika.

Meer dan 8 miljoen Cubanen zijn opgeroepen om de 605 leden van het parlement te kiezen. Een verkiezing met verrassingen wordt het niet, want er zijn evenveel kandidaten als zetels. Meer dan helft van de kandidaten, 322 om precies te zijn, zijn vrouwen.

Miguel Diaz Canel

Het parlement wijst de 31 leden van de Raad van State aan, die onder zijn leden de nieuwe president van Cuba kiest. Raúl Castro is dit jaar tien jaar aan de macht, de limiet die hij zichzelf had gesteld om de functie uit te oefenen. Wie zijn opvolger wordt, is op 19 april bekend.