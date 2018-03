Boerenbond stelt zich burgerlijke partij in zaak-Veviba

Veviba, een vleesverwerkend bedrijf in Bastenaken, kwam in het oog van de storm terecht nadat bij controles was gebleken dat de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels voor voedselveiligheid. De producten in kwestie werden getraceerd en uit de rekken gehaald. Er is een onderzoek opgestart voor gesjoemel, want er is ook sprake van fraude met etiketten waardoor het vlees jonger leek dan het was.

Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond (foto), zegt dat de vleessector vooral imago- en reputatieschade lijdt door wat onlangs is gebeurd. Om goed te kunnen opvolgen wat er is foutgegaan, heeft de Boerenbond zich dus burgerlijke partij gesteld.

"Dit is voor ons ook een signaal dat dergelijke praktijken in de rest van de voedselketen totaal onaanvaardbaar zijn", zegt De Becker nog. "Want uiteindelijk is er maar iemand die slachtoffer is van dergelijke praktijken, en dat zijn onze veehouders."

Ook de Waalse landbouworganisatie stelt zich burgerlijke partij. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) gaat dinsdag samenzitten met de hele vleessector. Ze gaan onder meer maatregelen bespreken om het vertrouwen van de consument in de vleessector te beschermen.