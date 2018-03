Dode wolf gevonden in Opoeteren 

Vanmorgen had het natuurhulpcentrum in Opglabbeek een melding gekregen van iemand die een wolf had zien lopen. Een half uur later liet de politie weten dat er "mogelijk een wolf" was aangereden in Opoeteren.

De wolf die nu dood is aangetroffen, is aangereden door auto. Het is vermoedelijk ook het dier dat gisteren twee schapen in Bree en Rotem, bij Dilsen-Stokkem, doodbeet. Intussen was bevestigd dat die waren gedood door een wolf.

Niet Naya

Dat een wolf gisteren schapen doodbeet, was groot nieuws, want dat betekende dat er een tweede wolf door Vlaanderen trok. Eerder was er sprake van de wolvin Naya, die zich volgens haar halsbandzender al een tijdje in Limburg ophoudt. Maar Naya was tot dusver van schapen afgebleven. "Zij loopt intussen al bijna twee maand tussen 400 schapen in Leopoldsburg en heeft nog nooit één poot naar hen uitgestoken," zegt Jan Loos van welkomwolf.be.

De dode wolf die in Opoeteren is aangetroffen, is zeker niet Naya. Haar gps-zender laat weten dat zij zich nog ophoudt in het militair domein van Leopoldsburg. Mogelijk gaat het om dezelfde wolf die eerder in Nederland is gespot en die het ook af en toe op schapen gemunt had. Het zou dus kunnen dat diezelfde wolf van noord naar zuid door de Maasvallei is getrokken.