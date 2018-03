Marine Le Pen stelt Rassemblement National voor als nieuwe naam voor FN

De leden van het Front National waren voor het eerst bijeen sinds de nederlaag van Marine Le Pen bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. "Wat toen gebeurde, was best bijzonder", zegt correspondent in Parijs Frank Renout. "Meer dan tien miljoen Fransen stemden op Le Pen, een historische score, maar toch verloor ze. Dat heeft tot veel discussie geleid in de partij."

Le Pen en haar partij zoeken een nieuw elan. Het partijcongres in Rijsel staat in het teken van de "refondation", heroprichting. Essentieel voor een nieuwe start is een naamsverandering. De naam Front National is te beladen en roept bij veel potentiële kiezers weerstand op. Hij maakt ook allianties onmogelijk, zei Le Pen vorige maand nog op een meeting. "En als we geen allianties kunnen sluiten, kunnen we nooit besturen in de Vijfde Republiek".

Gisteravond stemde een nipte meerderheid in met een naamswijziging. Vanmiddag maakte Marine Le Pen haar voorstel voor een nieuwe naam bekend: Rassemblement National. De leden zullen de komende weken per post kunnen stemmen over het voorstel. Het kan nog wel meer dan zes weken duren voor het resultaat bekend wordt.