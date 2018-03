Dode wolf en wolvin Naya hebben elkaar net gemist: wat was de kans op een roedel?

De afgelopen dagen liep er in ons land opnieuw een wolf rond. Een nieuwe, nadat wolvin Naya zich heeft gevestigd in een gebied rond Leopoldsburg. De nieuwe wolf werd vanochtend dood aangetroffen in Opoeteren, maar volgens waarnemingen zou hij ook in Peer zijn gepasseerd.

"Als dat klopt, dan was hij op tien kilometer van Naya", zegt wolvenexpert Jan Loos aan VRT NWS. "Had hij wat meer naar het westen gelopen, dan had hij wellicht de geur van Naya opgemerkt. Hij moest dan wel nog een militair domein over, maar dan nog was het niet meer zo lang lopen voor hij pal in het domein van Naya terechtkwam."

En wat als dat ook effectief was gebeurd? De kans dat de twee zouden paren, lijkt volgens Loos vrij groot. "Het mannetje heeft op zich nog een keuze (want hij was aan het rondtrekken, nvdr.), maar Naya heeft zich gevestigd in een land dat tot voor kort het enige in Europa was zonder wolven. Kieskeurig moet je dan niet zijn."

"Als de twee elkaar hadden ontmoet, dan hadden er volgend voorjaar jongen kunnen zijn", zegt de expert. En dan heb je vrij snel een roedel. "De ouders paren elk jaar. De jongen blijven bijna twee jaar bij hun ouders, maar net voor de derde generatie wordt geboren, moeten ze weg. Zij beginnen dan rond te trekken en gaan op zoek naar een partner en een leefgebied."

De liefhebbers van wolven hoeven echter niet te wanhopen. "Er trekken veel wolven rond in Europa. Er zal dus wel nog eens een wolf naar hier komen", benadrukt Loos. "Wanneer dat zal zijn, kunnen we niet zeggen. Nu ging het snel, maar voor hetzelfde geld moeten we nog jaren wachten."

Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat Naya haar plekje heeft gevonden. "Uit de gps-gegevens blijkt dat ze in dezelfde regio blijft hangen. Een wolvin kan ook jaren wachten op een partner, in tegenstelling tot een wolf die wél op zoek gaat. Het zou dus best kunnen dat Naya jaren in de regio blijft zonder dat we er ook maar iets van horen."