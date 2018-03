Is er een tweede wolf in Vlaanderen?

Gisteren is er bij twee schapenhouders in het Limburgse Bree en Rotem, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, telkens één dood schaap gemeld. De twee zijn meer dan waarschijnlijk gedood door een wolf. Dat zegt het team van het meldpunt welkomwolf.be.

Gaat het dan niet om wolvin Naya, die al een tijdje in Limburg rondloopt? Het meldpunt denkt van niet. Want opvallend: de wolf is overdag gezien in een bebouwde omgeving, in de buurt van Wijchmaal-Peer, Dilsen, Stokkem en Meeswijk. En dat gedrag komt niet overeen met het gedrag van de schuwe wolvin Naya. "Naya loopt intussen al bijna twee maand tussen 400 schapen in Leopoldsburg en heeft nog nooit één poot naar hen uitgestoken," zegt Jan Loos van welkomwolf.be. Daarom is er volgens Loos misschien een tweede wolf.

En er is nog meer. In Nederland is ook een mogelijke wolf gespot - ook één die het af en toe op schapen gemunt had. Het zou dus kunnen dat diezelfde wolf van noord naar zuid door de Maasvallei trekt.

Het team van Welkomwolf.be zoekt momenteel naar wolvensporen in de buurt van de getroffen schapen. Intussen worden er ook trackinggegevens uit Duitsland bekeken, waaruit afgeleid kan worden of wolvin Naya op deze locaties aanwezig was of niet.