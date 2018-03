Jacky Lafon: "Dat zit in je gebakken, als je je hele jeugd hoort: Laat het zitten, jij kan dat niet"

De meesten onder ons kennen Jacky Lafon van haar rol als zatte Rita in "Familie" of als vrolijke moppentapster uit "HT&D", maar daarachter schuilt een onthutsend levensverhaal. Lafon stelde zich breekbaar op en vertelde erover bij Christel Van Dyck in "De rotonde".



De kleine Jacky had een tirannieke vader die dronk. Het leverde haar een levenslange onzekerheid op, een levenslange faalangst. "Dat zit in je gebakken, als je je hele jeugd hoort: laat het zitten, jij kan dat niet", zegt ze. "We (de drie dochters en zoon, red.) hadden respect voor hem, maar we hebben nooit een knuffel gehad. Hij gaf makkelijk een rammeling. Een klets in het gezicht. Zelfs mama had schrik van hem."



Jacky Lafon bij Christel Van Dyck.

Lafon werd als jong meisje gevraagd bij het orkest van Roland Keereman uit Brugge. Ze werd opgemerkt door Gaston Berghmans en Yvonne Verbeeck en mocht spelen in een variétéshow in Blankenberge. Daar begon haar carrière en kreeg ze pas zelfvertrouwen. "Die mensen waren wél heel lief voor mij, en later dan de schouderklopjes door de regie van "Familie". Die warmte en genegenheid -die ik in mijn jeugd miste- is het mooiste cadeau dat je kan krijgen. Ik heb nu vijf seizoenen in Blankenberge mijn eigen show gehad en toen heb ik gezegd "Kijk papa, ik heb toch wel iets goed gedaan!"."



Lafon wilde zich dus bewijzen en vatte haar job serieus op. Ze volgde onder meer dictie aan het Conservatorium in Oostende. "Ik heb de lat proberen hoog te leggen. Het lot heeft me niet gespaard, maar ik heb altijd geprobeerd vooruit te gaan."



Over rijkdom en zatte Rita

Op het moment dat Lafon met Gaston Berghmans en Yvonne Verbeeck in de Ancienne Belgique op de planken stond, zag ze zwarte sneeuw. Zelfs Verbeeck bracht haar soms van eten. "Het was leven volgens de portemonnee. Er waren dagen dat ik géén geld had, en ik was te fier om thuis iets te vragen."



Toen vroeg producer Herman Verbaet haar plots voor televisie, voor de rol van zatte Rita in de serie "Familie". "Ik was de eerste die hij contacteerde voor een etentje. "Jij zal de pechvogel van "Familie" worden en blijven", vertelde hij. "Een rol die goed bij me paste", grapt Jacky. Zatte Rita bood haar werkzekerheid. "Ik heb het bijna 24 jaar mogen doen, met hart en ziel."



De tranen voor de pers

Als ze praat over haar relatie met de pers krijgt ze het emotioneel moeilijk. Er wordt niet altijd een fraai beeld van haar opgehangen. "Het zijn kwetsbare mensen die ze pakken. Waarom maakten ze mij altijd belachelijk of schreven ze dingen die totaal niet waar waren? Wie wordt daar nu beter van. Het positieve wilden ze praktisch nooit schrijven. Dat heeft mijn dochter en ik pijn gedaan. Ik heb daar véél tranen voor gelaten, en nog altijd. Ik verdien dat niet."



Lafon geeft toe dat ze soms naïef is geweest. "Een recht van antwoord geven ze niet. Soms antwoord ik "geen commentaar", maar dan lees ik dingen die ik nooit heb gezegd én mensen geloven nu eenmaal wat er geschreven staat."



Seksueel misbruikt op 11 jaar

Jacky werd op haar 11 jaar seksueel misbruikt door een familielid bij wie ze op logement ging. "Hij heeft me niet verkracht, maar deed stoute dingen. (...) Ik heb me verdedigd, ik heb geroepen... maar mijn stem was niet krachtig genoeg. Hij zei zelfs dat ik gestraft ging worden."



"Ik was daar écht ziek van. Je bent als kind zó kwetsbaar. Dat heeft een vreselijke impact gehad. Ik zeg anderen vaak: "Kom ermee naar buiten!" Het is nog altijd een taboe. Ik heb het gezegd tegen mijn eerste man, want je wordt preuts." Jacky was als kind volslank. Ze zocht door het misbruik troost in voedsel.



Getroffen door baarmoederhalskanker

Jacky droomde van een gezin met vier kinderen samen met haar toenmalige partner, Ernest Adriaensen (muzikant bij De Strangers). Maar ze kreeg op 28 jaar de diagnose van baarmoederhalskanker. Door een operatie waren kinderen geen optie meer.



In 1979 kreeg het koppel toch een dochter via adoptie: Nathalie kwam bij hen al als baby terecht. "Een klein prematuurke. Ze woog amper een kilo. Ik was zo gelukkig. Ik had direct dat moedergevoel. Ik voel die eerste moment nog dat ik ze aan mijn hart mocht leggen. Fantastisch", aldus Jacky.



