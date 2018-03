Voedselagentschap: "We mogen het gerechtelijk onderzoek rond het vleesschandaal niet doorkruisen"

Het vleesverwerkend bedrijf Veviba kwam de voorbije dagen in opspraak door geknoei met houdbaarheidsdata en door verhalen over slechte hygiëne. Nochtans was er anderhalf jaar geleden al een klacht tegen het bedrijf, vanuit Kosovo.

Maar het voedselagentschap heeft toen zijn werk gedaan, zegt topman Herman Dierikx. "Toen onze mensen dat bericht uit Kosovo gekregen hebben, hebben wij onmiddelijk iemand ter plaatse gestuurd. Die heeft een aantal vaststellingen gedaan rond het sjoemelen met etiketten. Daarna is beslist dat er verder gerechtelijk onderzoek nodig was. Maar dat gerechtelijk onderzoek mag je niet beschadigen. Je kan dus géén parallel onderzoek voeren tijdens een gerechtelijk onderzoek."

Peeters: "Informatie-uitwisseling tussen parket en Voedselagentschap kan beter"

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) geeft toe dat de informatie-uitwisseling tussen het parket en het Voedselagentschap beter kan. Die uitwisseling is nu te traag is gebeurd. "We moeten een aantal lessen trekken uit wat we nu hebben meegemaakt. Zo moeten er betere afspraken gemaakt worden tussen het Voedselagentschap en het parket. En wanneer de voedselveiligheid in het gedrang komt moet er zeer efficiënt worden opgetreden. De consument moet vlees en andere levenswaren kunnen aankopen met een gerust hart."

