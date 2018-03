Zo wil Groen luchtvervuiling tegengaan: "Laat autosector mee opdraaien voor de kosten"

Luchtvervuiling kost ons gemiddeld 9 gezonde maanden van ons leven, en jaarlijks sterven er 11.770 Belgen aan de gevolgen ervan, zo citeert Groen onderzoek van onder meer het Europees Milieuagentschap en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Om dat aan te pakken, lanceert de politieke partij vijf maatregelen die de luchtkwaliteit in ons land kunnen verbeteren. Zo wil Groen een lage-emissiezone in heel Vlaanderen en Brussel, zoals die al bestaat in heel wat steden. Maar de regels verschillen en zijn daarom onduidelijk, stelt Groen-voorzitster Meyrem Almaci in een persbericht. "Met de geleidelijke invoering van één grote lage emissiezone in heel Vlaanderen en Brussel krijgt iedereen duidelijkheid. Bovendien kunnen we de roetconcentraties met deze maatregel met 24 procent doen afnemen."

We willen premies geven aan wie een elektrische wagen koopt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Weg met diesel

Om dat mogelijk te maken, moeten we wel de dieselwagens langzaam maar zeker wegkrijgen, vindt Groen. Dat moet geleidelijk gebeuren en in combinatie met sociale maatregelen. "Zo willen we iedereen die zijn dieselwagen weg doet, een gratis en duurzaam alternatief bieden: een cambio-abonnement, openbaar vervoer, deelfietsen of taxicheques. Bovendien willen we premies geven voor de aankoop van elektrische wagens." Dat kost natuurlijk geld. Daarom wil Almaci centen van de autosector om die dieselwagens versneld uit het straatbeeld te krijgen. "De laatste jaren hebben ze de consument doelbewust bedrogen met vervuilende dieselwagens. Net zoals in Duitsland moeten we hen mee laten betalen."

Met een specifieke budgetlijn willen we zo veel mogelijk bomen en struiken aanplanten langs verkeersassen en woongebieden Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Niet te dicht bij de grote weg