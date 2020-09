Het zenuwgif novitsjok, wat is dat precies?

Volgens experten is het meer dan vijf keer dodelijker dan VX. Ingeademd zou het product al tot de dood kunnen leiden in een halve tot twee minuten. In vaste vorm is de besmetting trager, maar kunnen de symptomen pas optreden na 18 uur. Net zoals andere zenuwgassen tast novitsjok lichaamfuncties zoals hart of ademhaling aan waardoor die stilvallen.



Wie besmet wordt, heeft dus minder kans om gered te worden en volledig herstel is ook niet altijd mogelijk. Wel kunnen er maatregelen genomen worden zoals het meteen afwassen van het product van de huid, het spoelen van de ogen, het toedienen van zuurstof en atropine of andere antistoffen via injecties. Wel zouden er varianten van novitsjok zijn die bestand zijn tegen de meeste antistoffen.

Een ander kenmerk van novitsjok - en dat is vooral belangrijk in de periode na het verbod op chemische wapens - is dat het een binair wapen is. Met andere woorden: het ontstaat door het samenvoegen van twee niet-gevaarlijke stoffen die dan ook niet verboden en verkrijgbaar zijn. Dat maakt het dan ook gemakkelijker en veiliger om die basisproducten te vervoeren voor diegenen die er gebruik van willen maken. De aanslag op de ex-spion en zijn dochter in Salisbury en het gebruikte product brengen wel de schaduw van de Koude Oorlog opnieuw erg dichtbij. Of misschien was die nooit echt ver weg.