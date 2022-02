De man die de sleutel in handen heeft in spanningen rond Oekraïne: wat je moet weten over de Russische president Poetin

Lang blijft dat mooie liedje echter niet duren. Twee revoluties in voormalige Sovjetrepublieken markeren het einde van de goede relaties tussen het Westen en Rusland: de Georgische Rozenrevolutie in 2003 en de Oekraïense Oranjerevolutie in 2004.

In zowel Georgië als in Oekraïne ontstaan protestbewegingen na presidentsverkiezingen in 2003 en 2004, wanneer blijkt dat in beide landen de pro-Russische kandidaten verkozen worden. Tegenstanders vermoeden dat Rusland de verkiezingen heeft beïnvloed en komen massaal op straat. Ze eisen nieuwe, eerlijke verkiezingen, tot groot ongenoegen van Rusland. Bij nieuwe verkiezingen worden in zowel Georgië als Oekraïne de pro-westerse oppositiekandidaten verkozen.