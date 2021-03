Het is vandaag Grote Schelpenteldag: ontdek hier alles wat je moet weten over schelpen

Lang niet alle soorten die je aan onze kust vindt, horen hier ook thuis. Sommige komen van ver en zijn hier meestal beland door toedoen van de mens. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Japanse oester die in de vorige eeuw is ingevoerd als kweekdier voor consumptie. Of voor de Amerikaanse zwaardschede die als larve is meegereisd in het ballastwater van schepen.

Ook het muiltje is een exoot. Het is in de 19e eeuw meegekomen met oesters die ingevoerd werden uit Amerika. Muiltjes zuigen zich vast op andere schelpen en zo zijn ze meegelift. Ze hebben ook nog andere merkwaardige eigenschappen. (Bekijk het filmpje hieronder)