Wie bakt, drinkt niet: tien eenvoudige tips om drama's bij barbecueën te voorkomen

Akkoord: het zonnetje schijnt, het is tropisch warm en een ontbloot bovenlijf of een bikini is erg praktisch. Niet tijdens het barbecueën echter. Draag bij voorkeur een linnen of katoenen schort en handschoenen. Licht ontbrandbare kledij zoals een nylon zwembroek of bikini zijn uit den boze. Bij vuur krimpt en smelt textiel met een synthetische samenstelling. Smeltend textiel heeft een hoge temperatuur en veroorzaakt diepe brandwonden.