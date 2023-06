Markante plekken: de geschiedenis van het oude gerechtshof van Antwerpen

In 1877 volgt de plechtige inhuldiging van het paleis met een eerste correctionele rechtszitting. Toch zal het nog twee jaar duren voor het gebouw volledig is afgewerkt. Door plaatsgebrek volgen in de eerste helft van de 20e eeuw een hele rist uitbreidingen en verbouwingen. Het gebouw wordt een waar doolhof.

Tegen 2006 is het complex compleet verouderd en verhuist de rechterlijke macht naar het nieuwe justitiepaleis. Of toch niet helemaal. Tot 10 jaar na de verhuis zijn er sporadisch nog zittingen in de monumentale assisenzaal van het gebouw.

Om verval tegen te gaan restaureert de Regie der Gebouwen de buitengevels en de daken in 2012.