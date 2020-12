"Kleedt u zich maar weer aan": waarom schrijven we dat massaal verkeerd in een dt-quiz?

We kregen veel vragen binnen over één bepaalde vraag in de quiz. Veel deelnemers spellen "Kleedt u zich maar weer aan" verkeerd. Zonder "t", terwijl de werkwoordsvorm in deze zinscontructie wel degelijk met "dt" wordt geschreven. "Het venijn of de verwarring zit hem in deze zin in het woordje "zich". In deze zin lijkt het werkwoord een gebod, maar dat is het dus niet", legt VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx uit. "Vervang het door een ander werkwoord, zonder t-klank aan het einde van de stam, en dan hoor je het meteen."



Ruud Hendrickx legt het uit in onderstaande video, die opgenomen is voor de coronacrisis.