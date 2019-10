Premier Ahmed Abiy van Ethiopië: de man van de nieuwe politieke cultuur 

Ethiopië heeft als regionale grootmacht én politieke zetel van de Afrikaanse Unie een reeks troeven in handen. Met Abiy kan het land werk maken van zijn groene economie die nu al mooi oogt, met een metronet in Addis Abeba, nieuwe treinverbindingen, zonne-energie en een enorme stuwdam in het noordwesten.

Maar dan zal Abiy moeten vermijden dat de Ethiopische lente ontaardt in chaos, zoals al in een aantal andere landen is gebeurd. Het land met zijn vele etnische groepen is jarenlang aan elkaar gehouden door repressie en de beteugeling van de vrije meningsuiting. Nu bestaat het risico dat de verliezers - het leger en de oude garde - van zich afbijten en dat er een machtsstrijd ontstaat tussen verschillende bevolkingsgroepen. Premier Abiy zal dus niet alleen zijn vele hervormingsgezinde fans moeten blijven boeien, maar ook in dialoog moeten gaan met zijn tegenstanders. Heel wat schermutselingen hebben het voorbije jaar aangetoond dat dat niet zonder slag of stoot verloopt.