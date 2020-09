The Notorious RBG: een superdiva in het Hooggerechtshof van de VS

Op een bepaald ogenblik in de film beschrijft Ginsburg haar liefde voor opera: “The sound of the human voice is like an electrical current going through me.” De klank van de menselijke stem is als een stroomstoot doorheen je lijf. Ze droomt van opera, maar ze weet dat ze alleen maar goed is in het recht: “The law is something I deal well with”, zegt ze.

Haar man kreeg teelbalkanker toen ze pas een dochter had gekregen in 1955. Ze zat zelf nog op Harvard. Ook haar man zat nog op Harvard. Ze typte al zijn notities en die van haar, terwijl er ook een baby was. Maar koken leerde ze nooit. Haar kinderen lachen er nu nog om. Haar man genas en zorgde snel weer voor haar. Volgens zoon en dochter Ginsburg moest vader bijna elke dag Ruth bellen op kantoor om haar te dwingen naar huis te komen om te eten. Dat vergat ze altijd, toen ze tussen de boeken zat. Humor was ook niet haar sterkste kant. Haar kinderen hielden cynisch een boekje bij: Mommy laughed. Er stonden maar een paar karige anekdotes in het dunne schriftje.

