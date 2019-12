Van koninklijke toevlucht in WO I tot corrupte verkaveling: het verhaal van Villa Maskens in De Panne

Korte tijd later dragen de koning en de koningin de 4 villa’s in De Panne weer aan hun oorspronkelijke eigenaars over. Toch is dat niet het einde van het verhaal. Wanneer Duitsland België in 1940 een tweede keer binnenvalt, herhaalt de geschiedenis zich. Elisabeth vlucht opnieuw naar het westen en belandt opnieuw enige tijd in villa Maskens. Ze is dan weduwe want Albert is in 1934 overleden. Uiteindelijk keert ze naar Brussel terug waar ze de rest van WO II verblijft.

(Video onder: in 2000 vertelt Leon Maskens hoe hij in 1940 koningin Elisabeth ontmoette in villa Maskens die toen in handen van zijn grootmoeder was. In de achtergrond staat residentie Montreal.)