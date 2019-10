Listeria, een gevaarlijke bacterie die zich schuilhoudt in onze witte bloedcellen

Listeria monocytogenes wordt algemeen aangetroffen in beken en rivieren, rioolwater, en in de grond, waardoor ze groenten en fruit kan besmetten.

De bacterie wordt ook gevonden bij minstens 37 soorten zoogdieren, zowel wilde als gedomesticeerde, bij minstens 17 soorten vogels, en mogelijk ook bij sommige soorten vissen en schelpdieren.

Het is een behoorlijk taaie bacterie die kan weerstaan aan bevriezing, uitdroging en hitte. Opvallend, en vervelend, is dat de bacterie zich kan vermenigvuldigen bij temperaturen van zelfs 0 graden, en dus ook in gekoeld voedsel.

Uitbraken van listeria zijn vastgesteld bij uiteenlopende soorten voedsel: hot dogs, charcuterie, gepasteuriseerde of ongepasteuriseerde melk, zachte kazen, rauw en gebakken gevogelte, rauw vlees, roomijs, rauw fruit en rauwe groenten en gerookte vis.

Zo lagen verkeerd behandelde kanteloepen - een soort meloenen - aan de basis van een uitbraak van listeriose in de Amerikaanse staat Colorado in 2011, en in het oosten van Australië in het begin van dit jaar. Bij de twee uitbraken stierven in totaal 35 mensen.

Pasteurisatie of voldoende opwarming rekent af met de bacterie, die temperaturen hoger dan 73 graden niet kan verdragen. Besmetting kan echter ook gebeuren na het koken of pasteuriseren, en voor het verpakken. Daardoor kan listeria net zo goed voorkomen in zachte kazen bereid uit gepasteuriseerde melk als uit niet-gepasteuriseerde. Fabrieken die bijvoorbeeld vlees verwerken, moeten dan ook een uitgebreide lijst procedures volgen om besmetting uit te sluiten.

Voor mensen die tot een risicogroep behoren, en die thuis besmetting van bereid vlees door niet-bereide etenswaren uit willen sluiten, is ethanol een goede reiniger tegen listeria voor snijplanken en andere oppervlakken die met voedsel in aanraking komen. Voorts is het aan te raden om gekoeld voedsel te bewaren bij temperaturen onder 4 graden om de groei van de bacterie te ontmoedigen, en om vis, vlees en gevogelte genoeg te bakken en te koken, zodat de temperatuur overal minstens 73 graden is geweest.