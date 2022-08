Van bacteriële infecties tot insectenplagen: zo hou je het plonsbadje van jouw kinderen veilig

Volgens Calders is het gevaarlijker om te zwemmen in een recreatievijver dan in een zwembadje in de tuin. "Die kwaliteit fluctueert meer. Een zwaar onweer volstaat om die fors te doen dalen."

Feyen kan nochtans heel wat zorgwekkende verhalen vertellen over huiduitslag door haarwortelinfecties en over buitenoorontstekingen als gevolg van vervuilde zwembaden en jacuzzi's. Maar veel hangt daar af van de weerstand van de mensen die het water gebruiken, weet Feyen. "Kleine kinderen laat je in elk geval best geen uren in zo'n badje plonsen. Hun weerstand verlaagt naarmate ze langer in dat water zitten."