Eerste hulp bij zonnebrandcrème smeren: hoeveel en hoe vaak?

Tegenwoordig bestaan er verschillende soorten zonnecrème, die in twee grote groepen worden onderverdeeld: synthetische of fysische zonnecrème.

Synthetische zonnecrème trekt in de huid en absorbeert zo de uv-stralen. Zo’n zonnecrème heeft wel even tijd nodig om in te trekken.

Fysische (of minerale) zonnecrème beschermt de huid door een laag te vormen die de uv-stralen afstoot. In tegenstelling tot synthetische zonnecrème, moet u bij fysische zonnecrème niet wachten tot de crème is ingetrokken. Nadeel is dan weer dat die zonnecrème een witte waas kan achterlaten. Maar beide types zouden volgens dokter Lanssens even goed moeten werken. Voor kinderen jonger dan twee wordt wel aangeraden om een fysische zonnecrème te gebruiken.