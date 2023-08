Madonna is 65: 6 redenen waarom ze (nog altijd) de Queen of Pop is

“De vraag is natuurlijk wat echt en wat geënsceneerd is in “In bed with Madonna”. Ze presenteerde de documentaire als ongecensureerd, maar het was uiteraard een montage. In elk geval toonde het aan dat ze niet inbindt wat seks betreft. Dat maakt haar uniek als vrouw. “I own my sexuality, I’m not afraid of it and I’m not afraid to show it”.”