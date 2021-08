Antwerpen viert Moederdag vandaag (en dat al langer dan de rest van het land het in mei doet)

Onze "moderne" moederdag, op de tweede zondag van mei, is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar startte in 1870 een rechter uit Philadelphia in de staat Pennsylvania, Julia Ward Howe, een campagne voor Moederdag. Dat moest een dag worden van pacifisme en ontwapening, maar het idee sloeg niet echt aan.

Dat gebeurde pas toen Anna Marie Jarvis uit West Virginia in 1907 Moederdag naar voor schoof als een dag om waardering te laten blijken voor moeders. In 1908 hield ze de eerste Moederdag in haar thuisstaat, vooral om haar eigen moeder te eren, en nu sloeg het idee wel aan, ook in andere staten van de VS. President Woodrow Wilson, onder wiens bewind in 1920 vrouwen in de VS stemrecht kregen op het federaal niveau, besloot in 1914 dat elke tweede zondag van mei voortaan een nieuwe nationale feestdag zou zijn, Mother's Day.

Vanuit de VS heeft die "moderne" Moederdag zich dan over de rest van de westerse wereld verspreid, en in onze contreien kreeg de traditie in de loop van de jaren 20 voet aan de grond.