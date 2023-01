Wie zijn de ADF, een van de meest bloeddorstige milities in Oost-Congo? 

De dagdagelijkse terreur en het lijden van de bevolking kreeg weinig aandacht. Tot reporter Elien Spillebeen in 2017 653 ooggetuigen ging opzoeken en de indrukwekkende documentaire “Beni Files” uitbracht.

In 2015 werd Jamil Mukulu opgepakt in Tanzania. Zes jaar later, in 2021 begon zijn proces voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat nog steeds aan de gang is. Zijn advocaat pleit voor een opschorting van de rechtszaak, op grond van mishandeling. Mukulu is tijdens zijn gevangenschap gedwongen tot het eten van varkensvlees en het drinken van alchohol. Deze zaken worden door zijn religie verboden.

Na de arrestatie van Mukulu nam Musa Baluku het roer van de ADF over. In 2020 verklaarde hij dat de ADF niet meer bestaat, maar volledig is opgenomen bij de centraal-Afrikaanse vertakking van de IS. "Er bestaat geen ADF meer, Allah wilt het zo. Momenteel zijn wij de Centraal Afrikaanse Provincie van de IS. Dat maakt ons één van de vele provincies waaruit de IS is opgebouwd", aldus Baluku.