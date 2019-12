Van die rampzalige ochtend in februari tot vandaag: een tijdslijn over de treinramp in Buizingen

De arrondissementsrechtbank gaat in tegen de eerdere beslissing van de politierechtbank en het proces zal dan toch in het Frans gevoerd moeten worden.

De taalwijziging kan grote gevolgen hebben, want het dossier zal – minstens voor een deel – vertaald moeten worden en een Franstalige rechter zal zich moeten inlezen in het dossier. Daardoor dreigt de zaak vertraging op te lopen en zelfs te verjaren. Slachtoffer Anita Mahy is ontdaan: "Ik vind het verschrikkelijk. We willen gewoon de waarheid kennen." Maar Dimitri de Béco, advocaat van de machinist, weerlegt dat de zaak zal verjaren door de taalwijziging: "Men kan dat perfect binnen de nodige tijd doen."

Ook de voorzitter van de Franstalige rechtbank in Brussel benadrukt dat hij het nodige zal doen om de zaak niet te laten verjaren. "Ik heb gelezen dat er al veel stukken in het Frans vertaald zijn. Het dossier zoals het bestaat, zal in dezelfde toestand blijven. Wel zal er een Franstalige politierechter de zaak moeten instuderen, wat tijd vraagt."

Justitie-expert Caroline Van den Berghe lichtte toe: “Treinbestuurder heeft het recht om berecht te worden in zijn eigen taal”