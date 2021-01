60 jaar geleden werd Patrice Lumumba vermoord, zijn dochter: "Hebben recht om waarheid te kennen"

Juliana Lumumba is een grote dame. Ze is de enige dochter van Patrice Emery Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat haar vader vermoord werd.



Juliana Lumumba ontving de tv-ploeg in het ouderlijke huis op de Boulevard du 30 Juin in Kinshasa. Het is een symbolische plaats, omdat haar vader er enkele maanden na de onafhankelijkheid in 1960 onder huisarrest werd geplaatst door Joseph Mobutu, die de macht had gegrepen. Patrice Lumumba werd een half jaar later vermoord in Elisabethville, op 17 januari 1961.