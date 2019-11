Geurloos, kleurloos en dodelijk: wat is een CO-vergiftiging en hoe kan je die vermijden? 

Als je CO inademt, komt het in je bloed terecht. In de rode bloedcellen, die zuurstof transporteren, neemt het simpel gezegd de plaats van dat zuurstof in. Daardoor krijgen je organen minder zuurstof. Hoe meer CO zich opstapelt in je lichaam, hoe gevaarlijker.

Koolstofmonoxide (CO) komt van nature in het milieu voor door vulkaanuitbarstingen en bosbranden. De grootste “voortbrengers” van CO zijn echter andere bronnen: