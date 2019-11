Het is een boutade, vaak geciteerd door wijlen Steve Stevaert: “Het kerkhof ligt vol onvervangbare mensen.” VRT NWS ging - ter ere van Allerheiligen en Allerzielen - op zoek naar hun laatste rustplaats, de onsterfelijken uit de Belgische geschiedenis van wie je het graf in Vlaanderen of Brussel nog altijd kunt bezoeken. Mogen ze rusten in vrede.