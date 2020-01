"Becoming", de memoires van Michelle Obama: "Ik geloofde niet dat Barack écht president zou kunnen worden"

"Becoming", Nederlandse titel "Mijn verhaal", is een van de meest geanticipeerde memoires in de Verenigde Staten in jaren. De Amerikaanse boekketen Barnes & Noble liet gisteren weten dat de pre-orders de hoogste zijn voor een boek voor volwassenen sinds "Go set a watchman" van Harper Lee in 2015. Op webwinkel Amazon staat het sinds dit weekend bovenaan in de bestsellerlijst.

In "Becoming" vertelt Michelle Obama zowel over haar persoonlijke als haar publieke, politieke leven. Eerder waren al fragmenten vrijgegeven waarin ze voor het eerst spreekt over de moeilijke weg die zij en haar man Barack hebben moeten bewandelen om kinderen te krijgen, en over de woede die ze voelde ten opzichte van Donald Trump, toen die net als vele andere politici openlijk in vraag stelde of Obama wel een Amerikaans staatsburger was.

"Ze is heel erg persoonlijk", vertelt VRT NWS-hoofdredacteur Inge Vrancken, die afgelopen nacht het Nederlandstalige persmanuscript heeft kunnen lezen. "Ze schrijft over haar kinder- en jeugdjaren in south side Chicago, geen eenvoudige weg, je merkt hoe daar de wortels liggen van de krachtige vrouw die we nu kennen. Over haar ouders, haar vriendjes, over haar ontmoeting met Barack, diens vriendinnetjes, over sigaretten en joints... Heel open dus."

