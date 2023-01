De spijtoptant: een beloning voor verraders?

Spijtoptanten zijn verdachten of veroordeelden die in ruil voor strafvermindering (of modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis), informatie geven over misdrijven.

Die informatie moet wel substantieel zijn. Het moet m.a.w. ergens over gaan. De informatie kan over zichzelf, maar ook over anderen gaan. Een spijtoptant maakt zich evident niet sympathiek in criminele kringen als hij dat doet. Vandaar dat er ook maatregelen genomen kunnen worden om de spijtoptant te beschermen.

Wellicht niet voor niets werd Veljkovic op het moment dat zijn spijtoptantenstatuut publiek bekend werd gemaakt, door de raadkamer vrijgelaten. In de gevangenis zou hij niet echt veilig meer zijn geweest.