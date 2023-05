Wat is 'Ndrangheta, de machtige Italiaanse maffiaorganisatie met tentakels tot in ons land?

Dat ze in al die jaren een pak groter geworden zijn, is een understatement. Volgens de FBI waren er in 2018 zo’n 160 cellen of families met in totaal 6.000 leden. "De Ndrangheta kent een segmentarische structuur en bestaat uit verschillende clans of familie, in hun termen "locale" genoemd. Elke clan is eigenlijk onafhankelijk en waakt over zijn eigen economische activiteiten. Maar alle clans vallen wel onder dezelfde subcultuur, hebben dezelfde symbolen. Er zijn uiteraard wel contacten om de grote strategieën te bespreken en om conflicten te bespreken of te vermijden en soms zijn er ook allianties tussen de families."



Paoli geeft het voorbeeld van een religieus feest dat elk jaar in september gehouden wordt. "De bazen kwamen daar vroeger samen in de bergen van Calabrië om te coördineren. Maar het is niet duidelijk of dat vandaag de dag nog steeds gebeurt."